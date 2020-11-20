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В Москве на 66-м году жизни скончался известный художник и музыкант Юрий Балашов. Печальной новостью поделился его коллега Гермес Зайготт.
"Мы все скорбим", – написал он в соцсети. И добавил. что верный друг "40 минут назад покинул нас и совершил переход в другое измерение".
Когда состоится прощание, пока не известно. Зайготт пообещал сообщить о дате похорон.
Юрий Балашов еще в юности стал оформителем. А когда исполнилось 25 лет, начал работать с фирмой "Мелодия". Самой первой он оформил пластинку Софии Ротару, потом были альбомы наших и зарубежных певцов.
Кроме того Балашов создавал логотипы – для групп "Земляне", "Парк Горького", "Бригады С" и многих других. Такжедолго занимался музыкой, выступал в коллективах "Желтый синяк", "Спайс бойз", "Моно и Исай", "Намгар", "Волга" и "Оркестр неизвестных инструментов", отмечает РИА ФАН.
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