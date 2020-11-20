Актриса тяжело переносит коронавирус

Медики решили забрать Елену Ксенофонтову в госпиталь. Артистка подцепила коронавирус, в ее случае переболеть дома не получилось – знаменитости по-настоящему плохо, болезнь серьезно ударила по ее организму.



Сейчас у звезды сериала "Кухня" поражено 30% легких. Ксенофонтова болеет уже две недели.

Она рассказала, что успела испытать сильные боли в области грудной клетки, ломоту в костях, а также "кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты". О своем состоянии актриса рассказала на странице в "Инстаграм".

Недавно Ксенофонтова призналась, что является очень чувствительным человеком. Актриса часто изводит сама себя, но поделать с этим ничего не может.