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Медики решили забрать Елену Ксенофонтову в госпиталь.
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по-настоящему плохо, болезнь серьезно ударила по ее организму.
Сейчас у звезды сериала "Кухня" поражено 30% легких. Ксенофонтова болеет уже две недели.
Она рассказала, что успела испытать сильные боли в области грудной клетки, ломоту в костях, а также "кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты". О своем состоянии актриса рассказала на странице в "Инстаграм".
Недавно Ксенофонтова призналась, что является очень чувствительным человеком. Актриса часто изводит сама себя, но поделать с этим ничего не может.
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