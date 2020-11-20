Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Недавно сын известной певицы Валерии похвастался весьма
дорогой покупкой. Арсений Шульгин сам себе подарил машину за 10 млн рублей. В
период буйства коронавируса и экономического кризиса такое приобретение вызвало
немало вопросов в обществе. Сегодня парень решил рассказать, откуда взял столько
денег.
В инстаграм-историях именитый наследник пожаловался на то, что, как и многие россияне, сильно пострадал из-за ситуации с мировой эпидемией. Когда все страны сокрылись под железными занавесами, бизнес Шульгина оказался под угрозой. Парень занимается торговлей товаров из Китая.
"Мы были в шоке. Вся компания была в состоянии паники", – откровенничает Арсений на своей странице.
В итоге, когда ситуация стабилизировалась, Шульгин с десятикратным рвением начал свою трудовую деятельность. Под его брендом вышли "бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и много всякой техники". В итоге дела компании пошли на лад и позволили Шульгину обогатиться.
Напомним, покупкой машины молодой человек похвастался в личных соцсетях. Арсений решил сделать себе дорогой подарок в честь дня рождения.
Судьба российского газопровода решится в ближайшее время, уверены журналисты
Дивиденды госкомпаний помогут покрыть дефицит ПФР