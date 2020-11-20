Сын Валерии раскрыл источник многомилионных заработков

Сын Валерии раскрыл источник многомилионных заработков
Певица Валерия. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Звездный наследник сам обеспечивает свою жизнь

Недавно сын известной певицы Валерии похвастался весьма дорогой покупкой. Арсений Шульгин сам себе подарил машину за 10 млн рублей. В период буйства коронавируса и экономического кризиса такое приобретение вызвало немало вопросов в обществе. Сегодня парень решил рассказать, откуда взял столько денег.

В инстаграм-историях именитый наследник пожаловался на то, что, как и многие россияне, сильно пострадал из-за ситуации с мировой эпидемией. Когда все страны сокрылись под железными занавесами, бизнес Шульгина оказался под угрозой. Парень занимается торговлей товаров из Китая.

"Мы были в шоке. Вся компания была в состоянии паники", – откровенничает Арсений на своей странице.

В итоге, когда ситуация стабилизировалась, Шульгин с десятикратным рвением начал свою трудовую деятельность. Под его брендом вышли "бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и много всякой техники". В итоге дела компании пошли на лад и позволили Шульгину обогатиться.

Напомним, покупкой машины молодой человек похвастался в личных соцсетях. Арсений решил сделать себе дорогой подарок в честь дня рождения.

Ольга ФЕДОРОВА

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