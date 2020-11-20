Траурная церемония проходит в Москве

С режиссером Романом Виктюком прощаются в театре, названном в честь мэтра. Мероприятие продлится до 15:00. На следующий день тело режиссера отправят на захоронение в его родной Львов.

Гроб с телом Виктюка расположили на главной театральной сцене, уставленной букетами с цветами от многочисленных друзей, коллег и поклонников ушедшего из жизни режиссера. На экране, установленном над сценой, показывают фотографии покойного артиста, передает РИА "Новости".

Как отмечает "Стархит", гроб актера закрыт стеклянной крышкой. На сцене звучит траурная музыка.

С коллегой и другом успел попрощаться Максим Виторган, рассказавший о вкладе Виктюка в развитие российской театральной сцены. На церемонии присутствовали и Ирина Апексимова с Максимом Авериным.

Выступивший на сцене актер Сергей Маковецкий долгое время не отходил от гроба, молясь и смотря на портрет покойного, а затем призвал учеников Виктюка беречь театр.

По информации mk.ru, сопровождением тела займется племянница Наталья, которая смогла пересечь украинскую границу.

Напомним, Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября в 84-летнем возрасте. До этого сообщалось, что режиссер попал в больницу с заражением коронавирусной инфекцией. Изначально лечащие врачи и близкие Виктюка строили оптимистичные прогнозы, надеясь на скорейшую поправку мэтра.

За последние несколько недель в России скончались сразу трое знаменитых деятелей театральной сцены: вслед за Михаилом Жванецким, умершим 6 ноября, спустя 8 дней умер артист Армен Джигарханян. После него не стало Романа Виктюка.