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В звездном семействе Ольги Бузовой произошло ЧП. Младшая сестра поющей телеведущей перенесла инсульт. Пользователи Сети
догадывались, что у Анны Бузовой что-то случилось – она долго не появлялась в соцсети,
однако никто и подумать не мог, что 32-летнюю девушку свалил страшный недуг.
Наконец Анна вышла на связь. В "Инстаграм" сестра знаменитости разместила фотографию с пышным букетом цветов. В подписи к снимку Анна рассказала, что приступ случился около недели назад. Спас бизнесвумен от серьезных последствий любимый супруг Константин.
Бузова также поделилась подробностями случившегося. Оказалось, она перестала чувствовать руку и ногу, ее лицо стало ассиметричным. Девушка не могла выговорить ни слова и только плакала и мычала.
"Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо (…) и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге", – делится впечатлениями девушка.
Больше всего ее расстроила невозможность поговорить с близкими и признаться им в любви.
Сейчас речь восстановилась, Анна чувствует себя гораздо лучше. Однако на полную реабилитацию потребуется немало времени.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о проблемах со здоровьем у самой Ольги Бузовой. Недавно артистка скорчилась от боли прямо на льду.
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