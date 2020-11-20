Девушка потеряла способность членораздельно говорить

В звездном семействе Ольги Бузовой произошло ЧП. Младшая сестра поющей телеведущей перенесла инсульт. Пользователи Сети догадывались, что у Анны Бузовой что-то случилось – она долго не появлялась в соцсети, однако никто и подумать не мог, что 32-летнюю девушку свалил страшный недуг.



Наконец Анна вышла на связь. В "Инстаграм" сестра знаменитости разместила фотографию с пышным букетом цветов. В подписи к снимку Анна рассказала, что приступ случился около недели назад. Спас бизнесвумен от серьезных последствий любимый супруг Константин.

Бузова также поделилась подробностями случившегося. Оказалось, она перестала чувствовать руку и ногу, ее лицо стало ассиметричным. Девушка не могла выговорить ни слова и только плакала и мычала.

"Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо (…) и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге", – делится впечатлениями девушка.

Больше всего ее расстроила невозможность поговорить с близкими и признаться им в любви.

Сейчас речь восстановилась, Анна чувствует себя гораздо лучше. Однако на полную реабилитацию потребуется немало времени.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о проблемах со здоровьем у самой Ольги Бузовой. Недавно артистка скорчилась от боли прямо на льду.