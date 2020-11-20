Дочка Заворотнюк в белом платье заявила о серьезных переменах в жизни

Дочка Заворотнюк в белом платье заявила о серьезных переменах в жизни
Анна Стрюкова. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Анна разоткровенничалась с поклонниками

Трагедия в семействе Анастасии Заворотнюк сильно сказывается на родных и близких актрисы. Дочка знаменитости Анна очень переживает за онкобольную маму. Сегодня девушка поведала, что творится у нее на душе.

Анна призналась, что кардинально переменилась за последний год. Жизнь избавила ее от "розовых очков" и заставила столкнуться с по-настоящему трудными ситуациями.

"Мои романтические представления о прекрасном и безмятежном мире разбились о скалы реалий", – делится личными переживаниями звездная наследница.

При этом Анна утверждает, что все перенесенные испытания только закалили ее. Девушка верит, что скоро станет "сильным духом человеком". Девушка пожаловалась на суровые уроки жизни, но подчеркнула, что каждый должен пройти свой путь и суметь выдержать все удары судьбы.

Главное сейчас для Анны – поддержка близких и работа. Дочка Заворотнюк много времени уделяет ведению своей станицы в соцсети.

Заметим, слухи вокруг Анастасия Заворотнюк продолжают множиться. Недавно в прессе писали, что актриса тайно приехала на съемки к Андрею Малахову.

Ольга ФЕДОРОВА

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