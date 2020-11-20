На вопрос о деятельности врача из "Жить здорово" последовал нелестный ответ

Известный телеведущий чересчур резко высказался о коллеге и докторе Елене Малышевой. Он посоветовал лечить ее, и как можно быстрее.

Появившись в студии ютуб-шоу "Что было дальше?" Отар Кушанашвили пообещал собеседникам рассказать все о любом знаменитом человеке. И поделился мнением о певце Олеге Газманове, актере Гоше Куценко.

Один из собеседников – комик Илье Макаров – спросил у него, на самом ли деле ведущая "Жить здорово" помогает людями, настоящий она доктор или всего лишь обманывает их своими макетами. Кушанашвили высказался резко.

Он назвал программу лепрозорием и домом прокаженных. Припечатал и саму Малышеву – воскликнул. что ей требуется скорейшее лечение.

И реплику другого собеседника о том, что "получается, с Еленой Малышевой жить не здорово" телеведущий оценил как блестящую.

Также Кушанашвили охарактеризовал звезд российского шоу-бизнеса. По его мнению. самый приличный из них – Леонид Агутин.

Ранее "Жить здорово!" с Еленой Малышевой раскритиковали телезрители. Они назвали передачу "шоу для умственно отсталых". Многие также вспомнили неоднозначные советы главного теледоктора страны.