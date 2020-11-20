Семенович случайно засветила трусы перед миллионами зрителей

Семенович случайно засветила трусы перед миллионами зрителей
Анна Семенович. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка перевозбудилась во время съемки

Анна Семенович решила показать пользователям Сети, как проводит время в преддверии выходных. Артистка устроила бурные пляски, а ее приятельница засняла все это на видео.

На свежих кадрах бывшая солистка популярной группы "Блестящие" предстала в свободном платье синего цвета с металлическим отливом. Артистка схватилась за подол и начала активно им размахивать.

В итоге почти два миллиона подписчиков наряду с другими пользователями соцсети получила возможность посмотреть, какое белье сегодня надела знаменитость. Судя во вспышкам фотоаппаратов, дело было на очередных съемках.

"Встречаем пятницу жаркими танцами! Кто со мной?" – подписала видеоролик звезда эстрады.

Конечно, такие зажигательные пляски не могли оставить равнодушными фанатов Семенович. Подписчики поспешили высказать свое восхищение талантами и энергичностью любимицы.

"Огонь!", "Красотуля", "Красотка! Позитивчик. Суперская", "Анька, ты как всегда супер! Огонь-девка", "Огненная женщина. Дикая львица, ты моя царица", "Не столь жаркий танец, как сама исполнительница", – расхваливают певицу поклонники.

Однако далеко не всегда Анна Семенович приводит в восторг публику. Недавно артистку зло высмеяли за видео в мини на подоконнике.

Ольга ФЕДОРОВА

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