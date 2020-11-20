Актер из "72 метров" попался на краже

Исполнитель роли старшего матроса стащил гаджет в одном из московских кафе

Сергея Багиева задержали за кражу смартфона накануне. Актер похитил вещь еще летом.

Хозяин гаджета обратился в полицию 28 июля. Он рассказал, что был в кафе на Мясницкой улице и вышел ненадолго, оставив телефон на столике. Когда вернулся, смартфона не было.

Стоимость пропажи оценили в 18 тыс. рублей. Полиция стала искать вора.

Вечером в четверг, 19 ноября, стражи порядка задержали подозреваемого в его подмосковной квартире, сообщает "Пятый канал". Это был Сергей Багиев.

Актер отпущен под подписку о невыезде. Идет расследование.


Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В России заявили о геноциде Германии против СССР

В Москве дали жесткую оценку действиям немецкого руководства

Доходы от продажи нефти и газа предложили отдать пенсионерам

Дивиденды госкомпаний помогут покрыть дефицит ПФР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей