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Сергея Багиева задержали за кражу смартфона накануне. Актер похитил вещь еще летом.
Хозяин гаджета обратился в полицию 28 июля. Он рассказал, что был в кафе на Мясницкой улице и вышел ненадолго, оставив телефон на столике. Когда вернулся, смартфона не было.
Стоимость пропажи оценили в 18 тыс. рублей. Полиция стала искать вора.
Вечером в четверг, 19 ноября, стражи порядка задержали подозреваемого в его подмосковной квартире, сообщает "Пятый канал". Это был Сергей Багиев.
Актер отпущен под подписку о невыезде. Идет расследование.
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