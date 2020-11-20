Звезды легендарного фильма прошли через слезы и горе

Знаменитая кинокартина "Ворошиловский стрелок" Станислава Говорухина вышла на экраны больше 20 лет назад. Премьера стала культовой, а актерам пророчили блестящее звездное будущее. Тем не менее, судьба оказалась не столь благосклонна.

Владислав Галкин

Актер скончался в 2010 году – причины смерти до сих пор неясны. По самой популярной версии, Галкина сгубило пристрастие к алкоголю, однако его Борис Галкин, его отец, уверен: сына убили из-за денег, которые он снял в банке до смерти.

За свою недолгую жизнь актер четыре раза был в браке. С последней женой Дарьей Михайловой, он прожил десять лет. Артист Сергей Юшкевич уверен: если бы не Дарья, Владислава бы не стало гораздо раньше из-за отсутствия инстинкта самосохранения.

Михаил Ульянов

Легендарный актер ушел из жизни в 2007 году. Сегодня ему могло бы исполниться 93 года. Сам артист запомнился зрителям по многим "сильным" ролям – Говорухин не случайно отобрал Ульянова на роль Ивана Афонина, пожилого мужчины и ветерана войны, который мстит насильникам своей внучки.

Марат Башаров

"Ворошиловский стрелок" стал для Башарова третьим по счету фильмом – во время премьеры ему было всего 25 лет. Тогда репутация актера вопросов не вызывала, однако после брака с Екатериной Архаровой в СМИ стали просачиваться слухи о его неумении быть семьянином. Архарова же говорила, что муж пьянствует и распускает руки. Сейчас Башаров разведен, однако немногие бы осмелились назвать его видным холостяком.

Александр Пороховщиков

Актер-легенда скончался в 2012 году – звезду сгубил сахарный диабет и проблемы с сердцем. А за месяц до своей смерти он потерял жену Ирину – женщина наложила на себя руки.

После кончины за наследство актера между потомками завязалась жестокая война. Адвокат Сергей Жорин рассказывал, что после эксгумации племянница Наталья отказалась от своей части имущества в память об ушедшем мэтре.

Ирина Розанова

Звезда пережила несчастный брак и два романа, которые обернулись неудачей. Но главная трагедия заключалась в бесплодии – на раннем сроке беременности у звезды случился выкидыш.

Однажды Розановой пришлось играть беременную женщину. К ней подошла коллега, ткнув в накладной живот, и принялась издеваться: раз своих детей нет, то хотя бы в кино будут. Актриса призналась, что испытала настоящую боль. На усыновление знаменитость так и не решилась: воспитывать чужого ребенка Ирина была не готова, передает "Стархит".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сложилась жизнь Ирины Скобцевой.