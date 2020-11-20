Что стало с могилой Мурата Насырова

Что стало с могилой Мурата Насырова
Мурат Насыров. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнитель хита "Мальчик хочет в Тамбов" ушел из жизни много лет назад

Мурат Насыров покинул этот мир еще в 2007 году. Однако талантливый певец навечно остался в памяти многомилионной армии фанатов. Люди до сих пор напевают его песни: "Ты – это я, я – это ты", "Нелюбимая ждет меня у окна" и другие.

Внимание многих поклонников привлекает необычный памятник, который был установлен родными Насырова на месте его захоронения. Скульпторы изобразили легендарного исполнителя 90-х в момент творчества.

Каменный Мурат обратил полные вдохновения глаза вдаль. В руках артиста народный музыкальный инструмент уйгуров – раваба. И после гибели певец "продолжает" творить музыку, но теперь безмолвно. Над головой памятника расположена звезда. Правая рука Мурата придерживает нотную тетрадь, отмечает издание "Экспресс газета".

За последним пристанищем артиста тщательно следят. С похорон прошло уже более 13 лет, однако могила выглядит ухоженной. Фанаты не забывают о любимце – в "Инстаграм" ведут страницу памяти Мурата Насырова.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о причинах трагической гибели знаменитого певца, а также многих его коллег по звездному цеху. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В России заявили о геноциде Германии против СССР

В Москве дали жесткую оценку действиям немецкого руководства

Доходы от продажи нефти и газа предложили отдать пенсионерам

Дивиденды госкомпаний помогут покрыть дефицит ПФР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей