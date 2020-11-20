Исполнитель хита "Мальчик хочет в Тамбов" ушел из жизни много лет назад

Мурат Насыров покинул этот мир еще в 2007 году. Однако талантливый певец навечно остался в памяти многомилионной армии фанатов. Люди до сих пор напевают его песни: "Ты – это я, я – это ты", "Нелюбимая ждет меня у окна" и другие.



Внимание многих поклонников привлекает необычный памятник, который был установлен родными Насырова на месте его захоронения. Скульпторы изобразили легендарного исполнителя 90-х в момент творчества.

Каменный Мурат обратил полные вдохновения глаза вдаль. В руках артиста народный музыкальный инструмент уйгуров – раваба. И после гибели певец "продолжает" творить музыку, но теперь безмолвно. Над головой памятника расположена звезда. Правая рука Мурата придерживает нотную тетрадь, отмечает издание "Экспресс газета".

За последним пристанищем артиста тщательно следят. С похорон прошло уже более 13 лет, однако могила выглядит ухоженной. Фанаты не забывают о любимце – в "Инстаграм" ведут страницу памяти Мурата Насырова.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о причинах трагической гибели знаменитого певца, а также многих его коллег по звездному цеху.