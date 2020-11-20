Артист отправился в дальнюю поездку, несмотря на запрет медиков

Стало известно о том, что отец Филиппа Киркорова, Бедрос Филиппович, который еле выкарабкался после заражения COVID-19, уже смело нарушает запреты врачей. Недавно он побывал в Болгарии на концерте российского музыкального коллектива "Хор Турецкого".

Киркоров-старший рассказал, что ему пришлось провести в дороге полсуток.

"Путь был тяжелый – самолетом до Стамбула, потом автобусом. Двенадцать часов дороги! Все удивлялись, как я выдерживаю", – рассказал певец.

Он отметил, что секрет кроется во внутренней энергии и нежелании сидеть на одном месте, передает издание "Дни.ру".

Отмечается, что концерт "Хора Турецкого" в рамках проекта "Песни Победы" прошел в болгарском городе Пловдив. Мероприятие состоялось у подножия памятника "Алеше". По словам Бедроса Филипповича, для него было крайне важно исполнить там композицию под названием "Алеша", поэтому он без раздумий отправился на Родину.

Как рассказал сам Филипп Киркоров, отец оказался крепким мужчиной, поэтому за его здоровье переживать не стоит.

Ранее появилась информация, что Бедрос Киркоров появился на церемонии прощания с Арменом Джигарханяном. Вид артиста напугал окружающих – он сильно ослабел после тяжелой болезни и передвигался только с помощью специальных палок.