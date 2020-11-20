Ефремов получил удар под дых в тюрьме

Ефремов получил удар под дых в тюрьме
Михаил Ефремова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
ФНС арестовала счета благотворительного фонда имени Олега Ефремова

Судебные приставы продолжают преподносить сюрпризы Михаилу Ефремову. Так, журналистам стало известно, что Федеральная налоговая служба заморзила счета благотворительного фонда имени Олега Ефремова. 

Оказалось, что виновник смертельного ДТП был одним из учредителей фонда, который был создан в память об отце артиста. Приставы, проверяющие декларации актера, сначала арестовали счета самого Ефремова, а после взялись за счета фонда, пишет телеграм-канал "Mash". Примечательно, что фонд принадлежал сыну Михаила Олеговича. 

Фонд был создан давно и проводил вечера памяти покойного актера. Но, вероятнее всего, сейчас заморозка счетов не слишком беспокоит актера, потому что у него и без этого хватает хлопот. 

Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию в Белгородской области, а его адвокаты, которые смогли примириться с потерпевшей стороной, надеются, что семья погибшего Сергея Захарова обратиться к президенту Владимиру Путину и попросит его о помиловании актера. Сейчас рассматривается вопрос о совместном заявлении. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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