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Валерий Меладзе стал новым героем Ютуб-шоу "Личные связи". В разговоре с журналистом Юрием Костиным артист признался, что много лет изменял своей бывшей супруге Ирине Малухиной. Любовницей певца была его нынешняя жена Альбина Джанабаева.
Меладзе рассказал, что отношения с Альбиной длятся уже более 16 лет. Причем 8 лет Валерий скрывал от Малухиной свою связь на стороне.
"Сначала Альбина пришла работать ко мне в группу на бэк-вокал. Вот тогда у нас случился роман", – сообщил певец.
В 2004 году Джанабаева подарила артисту сына Константина. Однако любовники тщательно скрывали данную информацию. Лишь в 2014 году Меладзе официально развелся с Ириной Малухиной и в этом же году женился на Альбине.
Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева состоят в браке около шести лет. Пара растит двоих сыновей – Константина и Луку.
От первого брака у артиста осталось трое дочерей – Инга, Софья и Арина. По некоторым данным, исполнитель хита "Небеса" поддерживает хорошие отношения с бывшей женой и детьми.
Ранее появилась информация о том, что Валерий Меладзе попал в больницу. Певец навестил пациентов, больных коронавирусом.
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