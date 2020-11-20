Прямо на передаче: Шпица поссорилась с Дибровым

Прямо на передаче: Шпица поссорилась с Дибровым
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрисе не понравилась шутка телеведущего

Екатерина Шпица вместе с Антоном Хабаровым стали новыми гостями интеллектуальной передачи "Кто хочет стать миллионером". Во время телеэфира между ведущим шоу Дмитрием Дибровым и актрисой произошла небольшая ссора.

Шпица начала рассказывать, как она проводила время на карантине. По словам артистки, большую часть времени она тратила на готовку.

"Готовила по 3-4 раза в день: и первое, и второе, и десерт, и компот. Ребенку и возлюбленному", – сообщила Екатерина.

Актриса похвасталась, что ей удалось освоить новые рецепты, а также необычные техники приготовления блюд.

Слушая рассказ Шпицы, Дибров в какой-то момент решил пошутить над ней.

"Неужели так много рецептов яичницы?" – съязвил телеведущий.

Слова Дмитрия задели Екатерину, и она ответила своему "обидчику". Звезда сериала "Реальные пацаны" предупредила, что если Дибров и дальше будет вести себя подобным образом, то он лишится возможности попробовать ее фирменные блюда – борщ и морковный торт, передает "7 дней".

Недавно Екатерина Шпица поразила поклонников смелым кадром. Артистка снялась полностью обнаженной и произвела настоящий фурор в Сети. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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