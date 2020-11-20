Похороны обернулись скандалом: гроб Виктюка утонул во время прощания с артистом - видео

Похороны обернулись скандалом: гроб Виктюка утонул во время прощания с артистом - видео
Роман Виктюк. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
На церемонию пришли многочисленные друзья, коллеги и поклонники

Сегодня состоялось прощание с Романом Виктюком. Церемонию провели в театре, названном в его честь. Пришедшие туда поклонники, друзья, коллеги приносили огромные букеты цветов. Их было настолько много, что гроб со стеклянной крышкой, расположенный на главный сцене, буквально утонул в цветах. 

К слову, уже завтра тело Виктюка отправят в родной Львов, где он будет похоронен. Сопровождать покойного будет его племянница Наталья, которая стала единственной родственницей режиссера, пришедшей на прощание, передает "Телепрограмма.про". Причиной отсутствия близких стали закрытые из-за коронавируса границы.

К слову, ведущая актриса театра Виктюка рассказала, что мэтр оставил необычное завещание, рассказывает "РИА ФАН".

"Он очень просил похоронить его рядом с мамой, которую любил и всегда говорил о ней с восхищением. Всем своим родным он завещал похоронить себя в семейном склепе", – поделилась Людмила Погорелова. 

Не обошлось и без скандалов. Если артисты читали стихи и произносили пламенные речи, посвященные Виктюку, то поклонники устроили на сцене театра настоящую "вакханалию". Фанатки начали облизывать гроб и целовать его едва ли не взасос, уточняет "Собеседник".

Напомним, что Романа Виктюка не стало 17 ноября. Ему было 84 года. До этого сообщалось, что режиссер заразился коронавирусом.  

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Макрон предъявил России новые обвинения

Москва разжигает антифранцузские настроения, считает президент

Поставит Запад на колени: в Китае назвали преемника Путина

Некоторые считают, что следующий президент будет намного жестче нынешнего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей