На церемонию пришли многочисленные друзья, коллеги и поклонники

Сегодня состоялось прощание с Романом Виктюком. Церемонию провели в театре, названном в его честь. Пришедшие туда поклонники, друзья, коллеги приносили огромные букеты цветов. Их было настолько много, что гроб со стеклянной крышкой, расположенный на главный сцене, буквально утонул в цветах.

К слову, уже завтра тело Виктюка отправят в родной Львов, где он будет похоронен. Сопровождать покойного будет его племянница Наталья, которая стала единственной родственницей режиссера, пришедшей на прощание, передает "Телепрограмма.про". Причиной отсутствия близких стали закрытые из-за коронавируса границы.

К слову, ведущая актриса театра Виктюка рассказала, что мэтр оставил необычное завещание, рассказывает "РИА ФАН".

"Он очень просил похоронить его рядом с мамой, которую любил и всегда говорил о ней с восхищением. Всем своим родным он завещал похоронить себя в семейном склепе", – поделилась Людмила Погорелова.

Не обошлось и без скандалов. Если артисты читали стихи и произносили пламенные речи, посвященные Виктюку, то поклонники устроили на сцене театра настоящую "вакханалию". Фанатки начали облизывать гроб и целовать его едва ли не взасос, уточняет "Собеседник".

Напомним, что Романа Виктюка не стало 17 ноября. Ему было 84 года. До этого сообщалось, что режиссер заразился коронавирусом.

