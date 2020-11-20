Свидетели по делу Ефремова поплатятся за ложные показания

Против трех человек возбудили уголовное дело

Показания свидетелей, которые защищали Михаила Ефремова в суде, признали ложными. Теперь их ждет наказание. Об этом сообщили в МВД.

После оглашения приговора актеру следствие проверило слова тех, кто говорил, что попавшего в ДТП осужденного за рулем не видели. Против них возбудили уголовное дело.

"Все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания",

рассказала РИА "Новости" официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сейчас артист находится в заключении. Сегодня также стало известно, что счета благотворительного фонда имени его отца Олега Ефремова заморожены.

Карина СИРАЗОВА

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Хорошо бы для них реальный срок,чтобы другим было неповадно, а то у людей с деньгами всегда находятся свидетели.
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