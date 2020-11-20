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Показания свидетелей, которые защищали Михаила Ефремова в суде, признали ложными. Теперь их ждет наказание. Об этом сообщили в МВД.
После оглашения приговора актеру следствие проверило слова тех, кто говорил, что попавшего в ДТП осужденного за рулем не видели. Против них возбудили уголовное дело.
"Все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания",
– рассказала РИА "Новости" официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сейчас артист находится в заключении. Сегодня также стало известно, что счета благотворительного фонда имени его отца Олега Ефремова заморожены.
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