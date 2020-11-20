Телеведущая пожаловалась на супруга

Многие считают пару Регины Тодоренко и Влада Топалова одной из самых гармоничных в шоу-бизнесе. Однако, как говорится: чужая семья – потемки. Истинность этих слов подтвердила сама звезда передачи "Орел и решка", рассказав о том, что в их семье периодически происходят конфликты.

Пооткровенничать Регина решила в прямом эфире в "Инстаграм". Во время разговора с психологом Еленой Латыш телеведущая заявила, что ссоры с Топаловым случаются из-за разных подходов к воспитанию общего сына.

"Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения, и мы не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись", – призналась Тодоренко.

Регина сообщила, что многие проблемы в семейной жизни она обсуждает с психологом. Кроме того, телезвезда самостоятельно работает над отношениями – читает специальную литературу и пытается применить советы на практике.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались в октябре 2018 года. 5 декабря у супругов родился сын Михаил.

Кстати, Регина часто публикует видео и фотографии с участием сына. Так, недавно телеведущая показала, как она обучает наследника.