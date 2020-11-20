Журналистка больше не будет появляться в эфире

На Первом канале произошли очередные изменения. Ведущая "Доброго утра" Ольга Ушакова решила уйти из программы. Об этом она сообщила в соцсетях.

Появляться в утренних эфирах журналистка не будет вовсе не из-за увольнения, а по причине небольшого отпуска. Ушакова недавно стала мамой в четвертый раз – теперь ей трудно совмещать работу с заботой о детях.

Ведущая призналась, что она перестала справляться с нагрузкой, а выполнять свои обязанности спустя рукава не готова. Именно поэтому Ольга решила взять перерыв, чтобы восстановиться психологически и физически.

"Мы еще обязательно встретимся, друзья мои!"

– пообещала журналистка в "Инстаграм". В комментариях ее поддержали друзья и подписчики:

"Сейчас главное семья и здоровье", "Всего вам наилучшего!!! А мы будем ждать новых встреч на экране", "Мудрое решение".

Также недавно стали ходить слухи о том, что популярное шоу "Время покажет" Артем Шейнин и Анатолий Кузичев больше вести не будут. Нового кандидата на эту роль раскрыли журналисты.