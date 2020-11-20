Барановская получила очередной удар от Аршавина

Барановская получила очередной удар от Аршавина
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая проиграла суд бывшему супругу

Судебные разбирательства Юлии Барановской и ее экс-супруга Андрея Аршавина длились больше полугода. Футболист требовал снижения размера алиментов, а телеведущая настаивала на обратном. Сегодня прошло заседание в Савеловском суде Москвы, где иск спортсмена удовлетворили.

Юристы Тимур Матвеев и Владислав Подшебякин, нанятые Барановской, сообщили о том, что намерены подать апелляцию.

"Размер алиментов снизили до 3/8 от доходов. Ранее Аршавин отдавал на троих наследников половину своих заработков", – высказался Матвеев.

По словам мужчины, год назад Аршавин выплачивал 300 тысяч на одного ребенка. Однако такая сумма показалась футболисту неподъемной, и он обратился в суд, передает "СтарХит".

Отмечается, что когда Андрей Аршавин выступал на петербургский клуб "Зенит", он выделял на наследников около пяти миллионов ежемесячно. После завершения футбольной карьеры его заработная плата заметно сократилась.

Напомним, Барановская и Аршавин познакомились в 2003 году. Спустя два года у них появился сын Артем. Затем на свет появились дочь Яна и еще один сын Арсений. Все это время телеведущая и спортсмен официально не заключали брак. В 2013 году пара распалась.

Недавно Барановская показала смелое видео из бани, где она побывала вместе с подругами. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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