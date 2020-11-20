Не выдержав подставы Цымбалюк-Романовской вдова Джигарханяна решила уехать из России

Не выдержав подставы Цымбалюк-Романовской вдова Джигарханяна решила уехать из России
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Власова считает, что в США ей будет лучше

Вдова Армена Джигарханяна тяжело переживает утрату мужа. Сейчас рядом с Татьяной Власовой находится ее сын Степан, который вернулся из США, чтобы помочь матери справиться со смертью актера. Однако не исключено, что в скором времени мать и сын переедут в США. 

Подруги Власовой уверены, что переезд пойдет ей на пользу, потому что тогда вдова Армена Борисовича сможет быстрее оправиться от потери мужа. 

"В России же она может впасть в серьезную депрессию, из которой ей будет трудно выбраться. Ей здесь все будет напоминать о тех ужасных днях, когда Армен страдал от предательств со стороны Виталины", – поделилась экстрасенс Таис Фиолетова с "Собеседником". 

Девушка также обвинила Цымбалюк-Романовскую в том, что она испортила жизнь не только Джигарханяну, но и его Татьяне Власовой. Именно постоянные скандалы, конфликты и бесконечные ток-шоу подорвали здоровье актера, а за решение не явиться на похороны Виталина еще ответит, уверена Фиолетова. 

Ранее Цымбалюк-Романовская набросилась с обвинениями на родных Джигарханяна и показала видео, доказывающее, что актера намеренно не подпускали к телефону.

Юлия МИХАЙЛОВА

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