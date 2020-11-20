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Недавно появилась информация, что супруга Артема Дзюбы Кристина собирается подавать на развод. Такое решение якобы было связано с попавшим в Сеть видео интимного характера с участием футболиста. Однако друзья пары заявляют, что это всего лишь слухи.
Бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова отметила, что Артем и Кристина в любом случае будут вместе, ведь они пережили большое количество трудностей, передает "Комсомольская Правда".
"Необязательно привязываться к негативному, если есть причины для сохранения брака", – заявила она.
Кстати, однажды супруги уже были на грани развода. Спустя два года после свадьбы Дзюбу застукали за поцелуем с телеведущей Марией Орзул. Тогда жена спортсмена простила его и не стала разрывать отношения. Для Артема это стало хорошим уроком – он переосмыслил ценности и начал беречь свою семью.
Напомним, Артем и Кристина поженились в 2012 году. Через год у них родился сын Никита. Второй сын, Максим, появился на свет в 2016 году.
Недавно появилась информация о том, что Артем Дзюба обратился в ФСБ с просьбой вычислить того, кто опубликовал скандальное видео.
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