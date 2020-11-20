Композитор улетел к родным в Майами

Впереди артистов ждет очень насыщенная пора – предновогодние праздники. Уже сейчас многие звезды проводят уйму времени на съемках "голубых огоньков" и других передач, которые зрители увидят в новогоднюю ночь. Однако Игорь Крутой, кажется, устал от предновогодней суеты, поэтому решил сбежать из России.

Сейчас артист уже добрался до Майами. Как признался сам музыкант, на его решение также повлияла семья.

На свой страх и риск, посреди всего предновогоднего съёмочного сумасшествия, сел в самолёт и улетел в Майами, по безапелляционному требованию моих девчонок", – поделился Крутой с подписчиками.

Работать артист будет дистанционно. На видео, которое Крутой разместил на своей странице в "Инстаграм", он показал, как проводит время в США. Он вместе с дочкой съездил к побережью, чтобы посмотреть на закат. Красота природы настолько вдохновила композитора, что он пообещал поклонникам, что вскоре порадует их новыми композициями.

Подписчики, к слову, считают, что музыкант поступил правильно. "Хорошего вам отдыха, привет вашим прелестным девчонкам", "Как это здорово! Наконец-то у Вас отдых!", "Вы такие классные с Сашей", "Вот это было неожиданно, но после напряжённого труда нужен отдых!", – написали в комментариях.

Ранее Игорь Крутой показал трогательное видео со своей внучкой Деми-Роуз.