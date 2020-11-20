Адвокат выпускает собственную книгу, где делится с читателями историями из жизни

Лишившись адвокатского статуса в громком деле Михаила Ефремова, Александр Добровинский увлекся писательством. Стало известно о том, что в декабре выходит его книга "Вы. Мы. Они", где приведены реальные истории из жизни. Так, адвокат поделился рассказом об отношениях Барановской и Гордона.

По словам Добровинского, однажды он приехал на кинопремию "Золотой орел" вместе с Юлией Барановской. Супруга Александра не смогла присутствовать на мероприятии, поэтому лично попросила телеведущую составить мужу компанию.

Увидев адвоката и телезвезду вместе, журналисты сразу же обступили их. Один из работников СМИ задал вопрос о романе Юлии с ее соведущим Гордоном, но отвечать она не стала. Когда Добровинский и Барановская вырвались из "окружения", Александр спросил спутницу, правда ли это.

"Ты сумасшедший? У меня никогда не было отношений с Гордоном, кроме деловых", – резко ответила Юлия.

Светский выход Барановской и Добровинского не остался незамеченным. Спустя некоторое время в прессе начали появляться громкие заголовки – мол, Юлия нашла себе нового избранника в лице знаменитого адвоката, передает "Комсомольская Правда".

Ранее стало известно о том, что Юлия Барановская получила очередной удар от бывшего супруга Андрея Аршавина.