Сын Цывиной бьется в истерике: вскрылась истинная причина смерти матери

Сын Цывиной бьется в истерике: вскрылась истинная причина смерти матери
Ирина Цывина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Евгений Благонравов намерен отсудить у возлюбленного матери крупную сумму денег

Вот уже не один день в эфире "Пусть говорят" проходят жаркие обсуждения, связанные со смертью Ириной Цывиной. Так, дети артистки до сих пор занимаются дележкой ее наследства, а наследник актрисы и вовсе подвергся травле со стороны ее любовника. Евгений, уставший от постоянных скандалов, решил решить проблему радикальным способом: подать на главного обидчика в суд. 

Уверенности в том, что это удачное решение, добавил и тот факт, что на днях Следственный Комитет РФ провел дополнительную проверку, в результате которой были подтверждены естественные причины смерти Цывиной. И, если верить правозащитникам, у Благонравова есть большие шансы на победу. 

"В нашем случае, поскольку в отношении моего доверителя было заявлено о якобы совершенном им тяжком преступлении – убийстве матери, виновные лица подлежат наказанию штрафом в размере до 5 миллионов рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов", – рассказала о планах адвокат покойной Цывиной Юлия Вербицкая. 

Теперь обидчикам Евгения, которые обвиняли его в страшном, предстоит ответить за свои слова по закону и объяснить причины клеветы. 

Ранее стало известно, что за несколько лет до смерти Цывина вывезла ордена своего покойного мужа Евгения Евстигнеева в США и передала их подруге. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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