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В свои 37 лет Светлана Ходченкова снялась во многих фильмах. Среди них – зарубежные кинокартины "Шпион, выйди вон!" и "Росомаха: Бессмертный". Актриса призналась, что ей периодически поступают предложения сняться в Голливуде, однако она их отклоняет.
По словам Ходченковой, ее пока что не позвали в такой проект, участвовать в котором она бы согласилась без всяких раздумий.
"Меня вполне устраивает то, что происходит с моей фильмографией в России. У меня нет цели стать голливудской звездой", - рассказала Светлана.
Снявшись в зарубежных фильмах, артистка получила богатый опыт. Однако она не собирается бросать то, что у нее имеется в России – семью, коллег, многочисленных поклонников, передает "Комсомольская Правда".
"Все бросить здесь, уехать туда и ждать там у моря погоды, - это не для меня", – завила Ходченкова.
Напомним, Светлана снялась в таких знаменитых кинокартинах, как "Благословите женщину", "Служебный роман. Наше время", "Викинг", "Чемпионы", "Авантюристы" и других.
Ранее появилась информация о том, что Светлана Ходченкова устроила фотосессию в постели.
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