Актриса не хочет кардинально менять свою жизнь

В свои 37 лет Светлана Ходченкова снялась во многих фильмах. Среди них – зарубежные кинокартины "Шпион, выйди вон!" и "Росомаха: Бессмертный". Актриса призналась, что ей периодически поступают предложения сняться в Голливуде, однако она их отклоняет.

По словам Ходченковой, ее пока что не позвали в такой проект, участвовать в котором она бы согласилась без всяких раздумий.

"Меня вполне устраивает то, что происходит с моей фильмографией в России. У меня нет цели стать голливудской звездой", - рассказала Светлана.

Снявшись в зарубежных фильмах, артистка получила богатый опыт. Однако она не собирается бросать то, что у нее имеется в России – семью, коллег, многочисленных поклонников, передает "Комсомольская Правда".

"Все бросить здесь, уехать туда и ждать там у моря погоды, - это не для меня", – завила Ходченкова.

Напомним, Светлана снялась в таких знаменитых кинокартинах, как "Благословите женщину", "Служебный роман. Наше время", "Викинг", "Чемпионы", "Авантюристы" и других.

Ранее появилась информация о том, что Светлана Ходченкова устроила фотосессию в постели.