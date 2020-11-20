32-летняя девушка заново учится читать

Сегодня Анна Бузова сделала шокирующее признание: на прошлой неделе она перенесла инсульт. Сестру знаменитой ведущей удалось спасти, и сейчас она проходит реабилитацию. Однако поклонники задались вопросом: как страшный удар мог произойти с такой молодой девушкой, которая к тому же ведет здоровый образ жизни. О возможных причинах рассказала врач Галина Декаспер.

Инсульт у 32-летней Бузовой мог случиться из-за сгущения крови. Такое бывает при приеме противозачаточных таблеток или ЭКО. Удары также происходят из-за наследственных заболеваний, когда свертываемость крови нарушена на фоне патологий печени. Третьей возможной причиной мог оказаться коронавирус, который иногда вызывает тромбоэмболию, объяснила специалист. При этом что именно стало причиной в случае Бузовой, по-прежнему остается загадкой.

PR-менеджер Анны поделилась, что сейчас сестра ведущей "Дома-2" чувствует себя гораздо лучше. Девушка уже хорошо разговаривает, кроме того, у нее стало получаться считать и читать. Тем не менее, ей еще предстоит курс реабилитации, заключила представительница Бузовой в разговоре с "Московским комсомольцем".

Сама младшая сестра телезвезды ранее поделилась страшными подробностями произошедшего.