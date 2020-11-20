Алибасову потребовалось лечение: выяснились подробности скандала вокруг квартиры

Алибасову потребовалось лечение: выяснились подробности скандала вокруг квартиры
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
У артиста не было другого выхода

Некоторое время общественность с интересом наблюдала за скандалом с участием Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса обвинила супруга в том, что он без спроса оформил подаренную ею квартиру своему помощнику. Женщина посчитала это мошенничеством. Однако продюсер Вадим Горожанкин решил внести ясность в ситуацию.

Горожанкин рассказал, что у Бари Каримовича попросту не было иного выбора – музыканту срочно понадобились деньги на лечение. Других средств у артиста в тот момент не было.

"Незадолго до продажи квартиры обокрали два его сейфа. Все сбережения, которые у него были к тому моменту, пропали", – объяснил продюсер.

Поэтому Алибасов решил избавиться от квартиры Федосеевой-Шукшиной. Покупателем стал помощник основателя группы "На-на" Сергей Моцарь, передает "Московский Комсомолец".

Кстати, недавно Троцкий суд Москвы обязал Алибасова вернуть квартиру бывшей супруге. Бари Каримович остался недоволен решением и подал апелляцию. Ведь в свое время актриса приняла сознательное решение подарить квартиру мужу.

Сама Федосеева-Шукшина заявляет, что окружение музыканта попросту пытается добить ее. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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