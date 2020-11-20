Актриса стала жертвой неопытного специалиста

Семь лет назад со звездой "Уральских пельменей" Юлией Михалковой произошел ужасный инцидент. Тогда актриса лишилась волос из-за неопытности работающего с ней костюмера.

Михалкова играла роль дамы, голову которой должна была покрывать широкополая шляпа. Костюмер-практикант попытался зафиксировать аксессуар с помощью невидимок и булавок, однако он все равно съезжал.

Начинающему специалисту пришла на ум неожиданная идея – приклеить шляпу к волосам. Дело в том, что костюмер подумал, будто на Юлии надет парик.

По окончании съемок, когда Михалкова попыталась снять головной убор, у нее ничего не вышло.

"Клей оказался настолько "супер", что пришлось буквально отстригать клоки волос. Плакала я. Плакал гример. Плакала половина команды", – рассказала актриса.

Юлия добавила, что, как ей сказали потом, сцена с дамой в шляпе получилась очень эффектной. Так что случай с волосами стал некой жертвой ради искусства, пишет издание "7 дней".

Ранее Юлия Михалкова раскрыла секрет своей молодости. Все дело не только в ежедневных тренировках и правильном питании, но и в любви к своему делу.