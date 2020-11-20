Рядом с Началовой: Виктюка умоляют похоронить в России

Рядом с Началовой: Виктюка умоляют похоронить в России
Роман Виктюк. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
На Украине с его могилой может произойти страшное

Сегодня состоялась церемония прощания с Романом Виктюком. Проститься с артистом пришли близкие, коллеги и поклонники мэтра. Уже завтра гроб с телом режиссера отправиться в его родной город – Львов. Однако друзья артиста уверены, что было бы лучше, если Романа Григорьевича похоронили в России. 

Подруга режиссера Елена Перелыгина рассказала, что Виктюка похоронят в семейном склепе на Украине, пишет "Собеседник". 

"Но лучше бы его похоронили в России – рядом с Арменом Джигарханяном или с Юлечкой Началовой. Да, он обожал Украину, но там всякое может случиться", – резюмировала Перелыгина. 

Также психолог рассказала, что еще за год до смерти она просила Романа Григорьевича передохнуть, взять отпуск. В ответ на это мэтр лишь ухмылялся и объяснял подруге, что он не может оставить театральную тусовку, потому что ему нужно "своих защищать". 

По мнению Перелыгиной, если бы Виктюк давал себе отдыхать и не воспринимал все слишком близко к сердцу, тогда он прожил бы еще много лет. 

К слову, поклонники и коллеги режиссера выкладывали фотографии и видео с прощальной церемонии. Так, на одном из них заметно, как гроб Виктюка утонул прямо во время прощания. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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