Рэп-исполнителя задели нападки скандального музыканта на его подопечных

Исполнители Баста и Сергей Шнуров начали спор после номера участников музыкального шоу "Голос", выступающих в команде рэпера. Оба музыканта вступили в перепалку из-за Василия Пасечника и Кристины Светличной, исполнивших песню "Единственная моя".

После выступления фронтмен группы "Ленинград" раскритиковал рэпера за то, что его подопечные решили исполнить композицию в образе офицера в униформе времен царской России и его дамы. По словам Шнурова, Басте в скором времени суждено стать худруком "Дня милиции".

"Неожиданный официоз. Причем номер ставил тот артист, который написал "Жора, где ты был"?" – заметил Шнуров.

Артист предположил, что Вакуленко решил поставить номер из-за "чувства конъюнктуры". Рэпер в ответ заявил, что когда-то никто не мог представить Сергея Шнурова с "зачесанными волосиками".

"Словно Сергей говорит про себя", – ответил Баста.

Также артист добавил, что фронтмен "Ленинграда" уже не может похвастаться своим скандальным и эпатажным образом.

"Где тот Сергей Шнуров? Мы потеряли Шнура. Его нет", – считает музыкант.

Ранее Валерий Сюткин прокомментировал слухи о предвзятости своего судейства на музыкальном шоу "Голос". Артист заявил, что все решения принимаются им самостоятельно, а заявления некоторых телезрителей о том, будто руководство Первого канала пытается продвинуть музыкантов по знакомству, голословны.