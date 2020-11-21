Экс-возлюбленные лично встретятся на передаче, чтобы откровенно рассказать обо всем, что их связывало

На шоу с Анастасией Заворотнюк собирается приехать ее бывший возлюбленный Сергей Жигунов. Об этом сообщил оператор программы "Прямой эфир", который подслушал информацию о выпуске, держащийся в строгой секретности.

По его информации, продюсеры обсуждают, как именно актер должен появиться в кадре. Они пришли к выводу, что Сергей обязательно должен будет подарить Анастасии огромный букет цветов. Программу намерены посвятить не только болезни и выздоровлению Анастасии, но и тому, как болезнь примирила ее с Жигуновым.

Оператор заявил, что причиной визита Жигунова в студию могло стать недавнее интервью его бывшей супруги, которая после второго развода затронула тему их разлучницы Заворотнюк – она обвинила ее в том, что, несмотря на дружеские отношения, крутила роман с Сергеем за ее спиной. Как пишет Popcake, артист переживает, что эти новости могли неблагоприятно сказаться на выздоровлении экс-возлюбленной и своим визитом планирует искупить вину.

Как сообщают инсайдеры, звезды расскажут, почему завершился их роман и они так и не смогли построить вместе семью.

Напомним, Жигунов и Заворотнюк начали встречаться в 2006 году во время съемок "Моей прекрасной няни". Тогда актер бросил свою жену ради молодой коллеги. Однако уже через два года отношения закончились со скандалом. Сама Анастасия назвала этот роман ошибкой, а Сергей вернулся к бывшей супруге.

Пару дней назад в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тайно приехала в студию к Андрею Малахову.