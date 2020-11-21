Единственное, что спасло актрису от наготы чуть не снесло течением

42-летняя актриса Любовь Толкалина решила поразить поклонников: звезда продемонстрировала подписчикам свою стройную фигуру с присущим себе искусством, опубликовав новое видео в микроблоге.

Супруга Егор Кончаловского не скрывает, что довольна своей внешностью. В этот раз звезда решила обнажиться, чтобы подчеркнуть свою красоту.

Видиоператор заснял Толкалину, плывущей в прозрачной воде у берега. В замедленной съемке платок звезды развевается, чтобы передать всю красоту момента. Однако в тот момент, когда одеяние начинает уносить течением, видео замедляется, упуская самый пикантный момент от взора публики.

Сама актриса написала в комментариях к опубликованному видео, что во время коронавирусной пандемии чувствует ограничения в личной свободе. А в последнее время ей доступны лишь музыка, книги и творчество.

Подписчики выразили солидарность со актрисой, не переставая восторгаться ее красотой.

"Необыкновенно красивые душа и тело!", "Восхитительный пост! А что ответить не знаю. Буду размышлять на эту тему", "Любовь, Вы идеальная... божественная и неземная. Обожаю Вас", – пишут пользователи Сети (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Ранее Толкалина выложила фото в летнем платье. На снимке актриса стоит напротив солнца, акцентировав внимание на своей фигуре. По мнению поклонников, фотография передала легкость и воздушность, присущую их фаворитке.



