Пасынок показал фото с кладбища

После смерти Армена Джигарханяна его приемный сын Степан не смог присутствовать на церемонии прощания с артистом – из-за пандемии ему никак не удавалось выехать из США. Однако вчера мужчина смог вернуться в Россию и попрощаться с родителем. Он опубликовал снимок с кладбища на своей странице в соцсетях, что вызвало очередной шок у поклонников артиста.

На снимке Степан стоит рядом с могилой Джигарханяна на Ваганьковском кладбище. На кресте висит алый венок и черная маска, а земля доверху завалена свежими цветами. Наследник звезды смотрит вдаль пустым взглядом с побледневшим от горя лицом. На второй фотографии можно увидеть, что мужчина пришел не один – компанию ему составила вдова артиста Татьяна Власова.

"Прощание... Так вышло, что почти tet-a-tet...", – написал он под публикацией.

Поклонников снимок с кладбища вернул в состояние шока, которое они испытали после новости о кончине Джигарханяна. Многие выразили соболезнования членам семьи артиста, а некоторые отметили, что им очень тяжело даже писать какие-либо слова поддержки, поскольку сами переживают ужасную утрату.

"Тяжело писать...", "Даже не верится", "Очень жаль, ушел всеми любимый актер. Соболезнуем вместе с вами. Здоровья маме и вам!", – написали поклонники в комментариях.

Незадолго до смерти Армен Джигарханян снова женился на своей бывшей супруге Татьяне Власовой. В последние дни жизни именно она была рядом с артистом. Сейчас, по некоторым данным, она намерена уехать из России, поскольку не может смириться с утратой и предательством Цымбалюк-Романовской.

Сама же пианистка на похороны не пришла. Она заявила, что боится того, что с ней может сделать родня Джигарханяна.