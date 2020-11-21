Барановская поиздевалась на Аршавиным после проигрыша в суде

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Андрей Аршавин выиграл суд против Юлии Барановской – спортсмен отсудил у бывшей супруги часть алиментов на содержание троих детей. Телеведущая не стала молчать, использовав ситуацию для того, чтобы в очередной раз поддеть футболиста.
Юлия отметила, что на суде ее не было. Делом занимались исключительно ее адвокаты, которые присутствовали на заседании. А вот ее экс-супруг присутствовал на оглашении результата лично.
"Видимо, у него много свободного времени, которое он тратит на судебные процесс – жаль, не на то, чтобы заниматься своими детьми", – съязвила телеведущая, передает телеграм-канал "Татлер-батлер".
Барановская сообщила, что адвокаты подадут апелляцию и пойдут до конца, чтобы отсудить у Аршавина деньги.
Раньше футболист отдавал на содержание детей около половины собственных заработков – как сообщили адвокаты, выходило около 300 тысяч на одного ребенка. Сейчас после решения суда им причитается 3/8 от доходов Андрея.
Брак Андрея и Юлии распался в 2013 году. У них осталось трое детей – Артем, Яна и Арсений. В те года, когда Аршавин играл в "Зените", супруга получала на наследников около пяти миллионов рублей ежемесячно. После завершения футбольной карьеры, спортсмен серьезно сократил сумму алиментов.
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