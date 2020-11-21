Баста ответил Примадонне

Музыкальный исполнитель Баста рассказал о своем разговоре с королевой российской эстрады Аллой Пугачевой, которая похвалила одну из его новых песен. Рэпер уточнил, что Примадонне оказалась по душе его композиция под названием "Не болей".

Пугачева заявила, что вышедший хит рэп-исполнителя напомнил ей одну из песен, которую она записала еще в 1978 году. Сам артист дал звезде дерзкий и неожиданный ответ.

"Я ответил ей: "Вы выступили с таким количеством мужчин, что ничего нового эстраде нам уже нечего предложить", – рассказал Баста в эфире телепередачи "Вечерний Ургант".

Артист также сообщил о том, что недавно записал новый альбом под названием "Баста 40". В беседе с Иваном Ургантом музыкант признался, что самый сложный момент заключался в подборе обложки для сольника, подводящего некую черту.

"Все никак не могли ее придумать и разыграли конкурс. И увидели в Сети обложку, которую нарисовали дети в ИЗО-школе", – рассказал музыкант.

Ранее Баста вступил в перепалку с Сергеем Шнуровым на шоу "Голос" после того, как музыкант раскритиковал номер его подопечных.