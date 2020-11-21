"Просто раздел и разул": предательство мужа сильно ударило по Кабо

"Просто раздел и разул": предательство мужа сильно ударило по Кабо
Ольга Кабо. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка пытается вернуть свое имущество

В октябре этого года Ольга Кабо развелась со вторым супругом Николаем Разгуляевым. Актриса была в браке с бизнесменом с 2009. Она во многом помогала супругу в бизнесе – даже пожертвовала двумя своими квартирами для его развития. Однако добрые намерения обернулись против нее – мужчина задолжал кредиторам около 360 миллионов рублей.

Подруга артистки вспоминает, что квартиры та покупала для личного пользования, несмотря на то, что сделка о купле-продаже была заключена во время ее брака с Разгуляевым. Недвижимость она отдала супругу в надежде, что ситуация в бизнесе наладится, однако у Николая количество проблем и долгов никак не уменьшалось. 

"Сейчас Кабо отвоевывает право на жилплощадь. Муж ее просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо, сильное и надежное, она получила головную боль", – делится женщина в беседе с "Эксперсс газетой". 

Она заявила, что бывший муж Кабо не из тех, с кем можно решить вопрос полюбовно. Проблемы в личной жизни доставляют артистке массу хлопот. Чтобы хоть как-то развеяться она поехала на Алтай, где стала президентом Международного фестиваля детского и семейного кино. 

Тем не менее, долго присутствовать там она не смогла. Как объяснила сама звезда, дома ее ждут срочные и крайне неприятные дела, подробностями которых не хочет делиться. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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