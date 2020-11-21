"Она не такой человек": подруга Климовой опровергла связь погибшей с Колтовым

"Она не такой человек": подруга Климовой опровергла связь погибшей с Колтовым
Александр Колтовой. Фото: кадр из YouTube
Женщина утверждает, что Наталья не посмела бы рушить чужую семью

Наталья Климова, погибшая в авиакатастрофе с телеведущим канала НТВ Александром Колтовым, не могла вступить в отношения с женатым мужчиной. Об этом рассказала подруга покойной.

По словам женщины, Наталья была разведена, вопреки распространенному мнению. Два года назад она рассталась с супругом Максимом, который был довольно состоятельным финансистом. Пара расторгла отношения без всяких скандалов, обойдясь без битья посуды.

Подруга погибшей добавила, что лишь самый близкий круг покойной знал о знакомстве Натальи с Александром. Климова рассказывала о телеведущем со сдержанной симпатией. Тем не менее, она не могла пойти на связь с женатым человеком.

"Она не такой человек и никогда, сколько я ее знала, им не была", – рассказала подруга Натальи в интервью LIfe.ru

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в роковой день трагедии Колтовой записал свою спутницу именем своей супруги. Именно это стало причиной того, что в медиа появилась информация о том, что Колтовой разбился на легкомоторном самолете в Подмосковье вместе со своей супругой.

Егор МАЛКОВ

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