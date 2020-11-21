Конфликт исчерпан: Тарасова впервые похвалила Бузову на шоу

Конфликт исчерпан: Тарасова впервые похвалила Бузову на шоу
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
До этого замечания едва не довели звезду до нервного срыва

Ольга Бузова впечатлила судей "Ледникового периода" новой программой на льду. Телеведущая смогла откатать выступление без единой ошибки, чем вызвала похвалу не только фигуристки Татьяны Навки, но и Татьяны Тарасовой, которая ранее нелестно отзывалась о выступлении девушки. 

Во время прошлого эфира звезде не удалось впечатлить судей, из-за чего она попала в номинацию на вылет. Для Бузовой это стало настоящим шоком – она привыкла быть во всем первой, поэтому решила не сдаваться и бросить все силы на подготовку к новому выступлению. 

Тренировки дались ей тяжело. Из-за приступов острой боли их то и дело останавливали. К тому же, накануне выступления стало известно о семейной трагедии Ольги: ее младшая сестра Анна перенесла инсульт. 

За технику Бузовой дали две оценки 5,9, а остальные судьи поставили шестерки. За артистизм она единогласным решением получила высший бал. 

"Профессионально очень. Я очень рада, Оля, за то, что ты смогла, тебя не трясло нисколько. Ты делала прекрасно все!", – заявила Тарасова. 

Тренер призналась, что не ожидала от девушки такого прогресса за короткий срок.

Вместо Бузовой проект покинул Влад Соколовский, исполнивший номер под хит Майкла Джексона. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Додон раскрыл ошибку Санду в отношении России

Глава Молдавии уверен, что риторика победителя президентских выборов ухудшит положение в республике

В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины

Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей