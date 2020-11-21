Конфликт исчерпан: Тарасова впервые похвалила Бузову на шоу

До этого замечания едва не довели звезду до нервного срыва

Ольга Бузова впечатлила судей "Ледникового периода" новой программой на льду. Телеведущая смогла откатать выступление без единой ошибки, чем вызвала похвалу не только фигуристки Татьяны Навки, но и Татьяны Тарасовой, которая ранее нелестно отзывалась о выступлении девушки.

Во время прошлого эфира звезде не удалось впечатлить судей, из-за чего она попала в номинацию на вылет. Для Бузовой это стало настоящим шоком – она привыкла быть во всем первой, поэтому решила не сдаваться и бросить все силы на подготовку к новому выступлению.

Тренировки дались ей тяжело. Из-за приступов острой боли их то и дело останавливали. К тому же, накануне выступления стало известно о семейной трагедии Ольги: ее младшая сестра Анна перенесла инсульт.

За технику Бузовой дали две оценки 5,9, а остальные судьи поставили шестерки. За артистизм она единогласным решением получила высший бал.

"Профессионально очень. Я очень рада, Оля, за то, что ты смогла, тебя не трясло нисколько. Ты делала прекрасно все!", – заявила Тарасова.

Тренер призналась, что не ожидала от девушки такого прогресса за короткий срок.

Вместо Бузовой проект покинул Влад Соколовский, исполнивший номер под хит Майкла Джексона.