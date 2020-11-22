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Бари Алибасов-старший поделился радостной новостью и
шокировал россиян.
Все еще женатый на Лидии Федосеевой-Шукшиной 73-летний продюсер заявил, что его молодая подруга Виктория беременна и публично признался ей в любви.
Алибасов выложил в своем Инстаграм личное видео – он лежит на диване с любовницей, томно припав к ее груди, и ласкает ее ноги.
"Я люблю! Скоро у нас будет ребенок!" – написал он.
Массажистка Алибасова – на шестой неделе беременности, заявил СМИ его PR-директор Вадим Горжанкин. Он добавил, что молодая подруга продюсера счастлива и надеется, что развод с Шукшиной состоится. Кроме того, она поблагодарила артистку за то, что та забрала у супруга подаренную квартиру, оставив ей его самого.
"Очень надеюсь, что Лидия Николаевна не передумает разводиться", – цитирует LIFE заявление Виктории.
Новости об отцовстве Алибасова вызвали у россиян оторопь. Масса комментариев появилась на его странице. Кто-то назвал происходящее очередным пиар-ходом – комментаторы ждут очередных эфиров у Андрея Малахова. Другие напомнили, что Алибасов все еще женатый человек.
"Кошмар какой!!! Уже не знаете, на чём хайп словить! А, что так прилюдно – то? А, что дальше поглаживаний – слабо? жесть..." "Что же это делается то?" "При живой жене????" – пишут пользователи.
Ранее о разводе и дележке имущества высказалась сама Федосеева-Шукшина. Актриса заявила, что приближенные Алибасова хотят ее добить разборками.
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