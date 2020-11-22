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Сегодня стало известно о настоящей трагедии в сфере кинематографа.
Этот мир покинула популярная мексиканская актриса Малени Моралес. Знаменитость
завоевала сердца многомиллионной аудитории россиян своей блистательной игрой в
сериале "Богатые тоже плачут".
Полюбились российскому зрителю и другие работы Моралес.
Проекты с ее участием собирали у экранов полстраны .
О печальном событии сообщили работники мексиканской Национальной ассоциации актеров на официальной странице в "Твиттер".
Что стало причиной смерти легендарной актрисы телесериалов, пока не сообщается. Известно, что звезда страдала онкологией и вела ожесточенную борьбу с этим заболеванием.
Накануне "Утро.ру" рассказывало о печальном событии в российском кинематографе. Скончалась звезда фильма "Домовой" и проекта "Наша Russia" Людмила Князева.
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Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами