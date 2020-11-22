Умерла звезда сериала "Дикая роза"

Точная причина смерти пока не сообщается

Сегодня стало известно о настоящей трагедии в сфере кинематографа. Этот мир покинула популярная мексиканская актриса Малени Моралес. Знаменитость завоевала сердца многомиллионной аудитории россиян своей блистательной игрой в сериале "Богатые тоже плачут". Полюбились российскому зрителю и другие работы Моралес. Проекты с ее участием собирали у экранов полстраны . 

О печальном событии сообщили работники мексиканской Национальной ассоциации актеров на официальной странице в "Твиттер".

Что стало причиной смерти легендарной актрисы телесериалов, пока не сообщается. Известно, что звезда страдала онкологией и вела ожесточенную борьбу с этим заболеванием. 

Накануне "Утро.ру" рассказывало о печальном событии в российском кинематографе. Скончалась звезда фильма "Домовой" и проекта "Наша Russia" Людмила Князева.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия ответила Великобритании новыми санкциями

Ограничения приняты в отношении 25 граждан страны

В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины

Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей