Точная причина смерти пока не сообщается

Сегодня стало известно о настоящей трагедии в сфере кинематографа. Этот мир покинула популярная мексиканская актриса Малени Моралес. Знаменитость завоевала сердца многомиллионной аудитории россиян своей блистательной игрой в сериале "Богатые тоже плачут". Полюбились российскому зрителю и другие работы Моралес. Проекты с ее участием собирали у экранов полстраны .



О печальном событии сообщили работники мексиканской Национальной ассоциации актеров на официальной странице в "Твиттер".

Что стало причиной смерти легендарной актрисы телесериалов, пока не сообщается. Известно, что звезда страдала онкологией и вела ожесточенную борьбу с этим заболеванием.

Накануне "Утро.ру" рассказывало о печальном событии в российском кинематографе. Скончалась звезда фильма "Домовой" и проекта "Наша Russia" Людмила Князева.