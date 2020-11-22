Лазарев публично опозорил Богомолова

На одном из спектаклей актер освистал мужа Собчак

Александр Лазарев-младший весьма жестко высказался о творчестве Константина Богомолова, назвав его постановки "омерзительной дрянью" и издевательством над классикой.



Актер вспомнил о двух спектаклях – "Борис Годунов" и "Идиот", которые Богомолов поставил у Марка Захарова. Лазарев не выдержал на "Идиоте", когда увидел обнаженную Настасью Филипповну, рассказывающую об интимных процессах в женском организме. Он освистал Богомолова. Об этом артист рассказал в эфире передачи "Изолента Live" на Ютуб.

Припомнил Лазарев и издевательство над Пушкиным, которого Богомолов отправил справлять нужду в кусты. Он заявил, что супругу Ксении Собчак не нужно было замахиваться на классику, если он не мог поставить спектакль без грязи.

Актер добавил, что такого искусства он не понимает и не приемлет.

Другие коллеги по цеху, напротив, восхищаются Богомоловым. Так, он предстал в качестве актера в сериале Федора Бондарчука "Псих" – режиссер высоко оценил его работу. Ответный комплимент последовал и от Богомолова, который заявил, что благодарен за месяцы работы с Бондарчуком.