Выпивший Норкин появился в прямом эфире

Ведущий НТВ признался, что алкоголь не был бутафорским

Этот год стал особенно тяжелым для Андрея Норкина – в 2020-м он потерял жену Юлию. Сейчас телеведущий постепенно возвращается к привычной жизни – возобновил работу на радио "КП", общается с семьей и старается отвлечься от грустных мыслей. Норкин дал большое интервью, откровенно ответив на вопросы о работе, политике и о том, как пандемия повлияла на его семью. Вспомнил он и один интересный случай на съемках.



Скоро россияне отпразднуют новый 2021 год. В преддверии череды мероприятий и программ Норкин рассказал об одном из новогодних эфиров, где выпивал прямо во время вещания.

Телеведущий вспомнил, как несколько лет назад он работал в эфире НТВ всю праздничную ночь

"Встречали Новый год под бой курантов, прямо стоя на сцене в 11-й студии, где центральное телевидение. Это абсолютное достижение. Но мне ужасно не понравилось",

- рассказал он в беседе с радио "КП".

Норкин признался, что это был единственный раз, когда во время эфира он с коллегами выпивал "настоящее шампанское".

"Не знаю, насколько это было заметно, но, наверное, если сравнить программу на Дальний Восток и на Москву, наверное, должно было быть заметно".

Телеведущий добавил, что алкоголь, чтобы справиться с волнением перед съемками, ему уже много лет не нужен. Норкин считает, что не стоит рисковать – чтобы не оконфузиться во время выступления или эфира. Лучше позволить себе алкоголь после работы, заключил он.

На этих новогодних каникулах Норкин планирует несколько дней провести с "большой компанией" в одном из горнолыжных центров в Подмосковье.

Ранее "Утро" вспомнило самые громкие скандалы на передачах с Норкиным.