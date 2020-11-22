Выпивший Норкин появился в прямом эфире

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Этот год стал особенно тяжелым для Андрея Норкина –
в 2020-м он потерял жену Юлию. Сейчас телеведущий постепенно возвращается к
привычной жизни – возобновил работу на радио "КП", общается с семьей и
старается отвлечься от грустных мыслей. Норкин дал большое интервью, откровенно
ответив на вопросы о работе, политике и о том, как пандемия повлияла на его
семью. Вспомнил он и один интересный случай на съемках.
Скоро россияне отпразднуют новый 2021 год. В преддверии череды мероприятий и программ Норкин рассказал об одном из новогодних эфиров, где выпивал прямо во время вещания.
Телеведущий вспомнил, как несколько лет назад он работал в эфире НТВ всю праздничную ночь
"Встречали Новый год под бой курантов, прямо стоя на сцене в 11-й студии, где центральное телевидение. Это абсолютное достижение. Но мне ужасно не понравилось",
- рассказал он в беседе с радио "КП".
Норкин признался, что это был единственный раз, когда во время эфира он с коллегами выпивал "настоящее шампанское".
"Не знаю, насколько это было заметно, но, наверное, если сравнить программу на Дальний Восток и на Москву, наверное, должно было быть заметно".
Телеведущий добавил, что алкоголь, чтобы справиться с волнением перед съемками, ему уже много лет не нужен. Норкин считает, что не стоит рисковать – чтобы не оконфузиться во время выступления или эфира. Лучше позволить себе алкоголь после работы, заключил он.
На этих новогодних каникулах Норкин планирует несколько дней провести с "большой компанией" в одном из горнолыжных центров в Подмосковье.
Ранее "Утро" вспомнило самые громкие скандалы на передачах с Норкиным.
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