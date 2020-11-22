Об этом журналистам рассказала его бывшая жена

Армен Джигарханян позвонил экс-супруге буквально за считанные часы до ухода из жизни.

Это был видеозвонок, рассказала журналистам Татьяна Власова. Улыбка у тяжелобольного Армена Борисовича уже была мученической, скорбно вспоминает она. Во время этого последнего разговора актер признался ей в любви. Об этом Власова сообщила программе "Ты не поверишь!".

Бывшая жена Джигарханяна назвала его мужественным человеком, который никогда ни на что не жаловался. В обычной жизни легендарный артист был скромен, роскошь его не интересовала. Гораздо привлекательнее для него были чувства, эмоции. Так, Джигарханян предпочитал тратить свои гонорары не на антиквариат, а на путешествия, призналась Власова. Она рассказала, как будучи супругами, вдвоем они посмотрели почти всю Европу – путешествовали на машине.

"Были первым автотуристами в СССР. Все удивлялись, куда вы поехали", – вспоминает Власова.

Ранее СМИ взорвались сенсацией – один из друзей Армена Джигарханяна заявил, что тот якобы успел снова жениться на Татьяне Власовой незадолго до смерти.