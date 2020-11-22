Пожилые фанатки защищают захоронение от вандалов

Смерть любимца миллионов, культового актера и режиссера Армена Джигарханяна стала личной трагедией для многих россиян. Особенно сильно переживают престарелые поклонницы мэтра. Группа бабулек, проживающих недалеко от Ваганьковского кладбища, даже организовала дежурство у могилы артиста.



Об этом стало известно журналистам, которые решили проведать легендарного режиссера, а заодно сфотографировать его захоронение. Последнее оказалось сделать не так-то просто. Бдительные старушки начали отгонять папарацци от места упокоения Армена Борисовича со словами "и при жизни его замучили своим щелканьем".

Бабульки были настроены воинственно, и корреспонденты "Экспресс газеты" решили вернуться попозже. Однако спустя пару часов ситуация осталась прежней – сменились только бабушки, которые на весь день распределили дежурства между собой.

Старушкам тяжело далась смерть любимого артиста – приглядывая за могилой, они не могут сдержать слез. Одна из пенсионерок рассказала, что местные бабульки бдят с самого утра и до закрытия кладбища. Она пояснила, что многие приходят поклониться мэтру, но есть и те, кто желают надругаться над памятью Джигарханяна и могут даже осквернить могилу.

К слову, недавно приемный сын Джигарханяна Степан делился фотографиями с могилы родителя.