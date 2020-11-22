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Арсений Шульгин рассказал подписчикам, какого пола будет их с Лианой малыш.
Сын Валерии опубликовал трогательное видео в Инстаграм.
Его беременная супруга, слегка зажмурившись, держит в руках черный воздушный шар, на котором написано на английском – "Девочка или мальчик?". Арсений протыкает шарик иголкой и из него летят розовые лепестки, говорящие о том, что он станет папой девочки.Будущая бабушка Валерия в соцсетях пока никак не отреагировала на это известие.
"На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка – моя сладкая принцесса, уже хотел только её", – признался Арсений.
Поклонники молодой пары искренне поздравили будущих родителей, выразив уверенность, что они прекрасно справятся с новой для них ролью.
"поздравляю, вы станете чудесными родителями" "Счастья вам , ребята !", – пишут комментаторы.
О том, что Лиана беременна, заговорили сразу после свадьбы – поклонники разглядели округлившийся животик на праздничных кадрах. Однако официально супруги объявили о грядущем прибавлении только в октябре.
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