Сын Валерии раскрыл пол первенца

Сын Валерии раскрыл пол первенца
Арсений и Лиана Шульгины. Фото: www.instagram.com/arseniy_shulgin/
Парень признался, что хотел мальчика

Арсений Шульгин рассказал подписчикам, какого пола будет их с Лианой малыш.

Сын Валерии опубликовал трогательное видео в Инстаграм.

Его беременная супруга, слегка зажмурившись, держит в руках черный воздушный шар, на котором написано на английском – "Девочка или мальчик?". Арсений протыкает шарик иголкой и из него летят розовые лепестки, говорящие о том, что он станет папой девочки.Будущая бабушка Валерия в соцсетях пока никак не отреагировала на это известие.

"На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка – моя сладкая принцесса, уже хотел только её", – признался Арсений.

 

Поклонники молодой пары искренне поздравили будущих родителей, выразив уверенность, что они прекрасно справятся с новой для них ролью. 

"поздравляю, вы станете чудесными родителями" "Счастья вам , ребята !", – пишут комментаторы.

О том, что Лиана беременна, заговорили сразу после свадьбы – поклонники разглядели округлившийся животик на праздничных кадрах. Однако официально супруги объявили о грядущем прибавлении только в октябре.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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