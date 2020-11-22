СМИ муссируют возвращение актрисы на телевидение

К этим сплетням приплели и Сергея Жигунова.



Напомним, ранее ряд изданий писал о том, что Анастасия Заворотнюк якобы снялась в передаче Андрея Малахова, тайно приехав в студию. Позже появились подробности – якобы в съемках принимал участие и Жигунов. Актер прокомментировал слухи о встрече с Анастасией, которая сейчас борется с раком.

Жигунов в беседе с РИА ФАН заявил, что одно из российских СМИ, которое опубликовало материал, не в первый раз распространяет о нем сплетни. Актер сообщил, что собирается подать в суд на журналистов. При этом новость о съемках с Заворотнюк у Малахова возмущенный артист назвал просто смешной.

Отметим, что многочисленные инсайды периодически появляются в Сети. Со СМИ, как правило, беседуют неназванные медсестры, коллеги или соседи онкобольной актрисы. Семья Анастасии Заворотнюк, переживающая сейчас сложное время, предпочитает не распространяться на тему здоровья артистки.