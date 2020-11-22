Экс-супруг звезды "Зимней вишни" прозябает в израильском доме престарелых

Экс-супруг звезды "Зимней вишни" прозябает в израильском доме престарелых
Елена Сафонова. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Некогда известный советский актер утонул на дне стакана

В свое время актриса Елена Сафонова была настоящей кинозвездой. Ее героиня из "Зимней вишни" запала в душу многим российским телезрителям. На слуху был и ее бывший возлюбленный Виталий Юшков. Он запомнился ролями в кинолентах "Алеша", "Крах инженера Гарина", "Соль земли" и других. Знаменитости прожили в браке шесть лет, но потом разошлись. А теперь Юшков доживает свой век в окружении бездомных.

Судьба оказалась жестока к талантливому артисту. После разрыва с Сафоновой он обзавелся новым семейством и отправился покорять Израиль. Юшкову казалось, что востребованный в России он будет пользоваться популярностью и на чужбине. Однако реальность оказалась сурова.

Карьера в Израиле не сложилась. Для того чтобы заглушить боль и разочарование в себе, Виталий начал активно прикладываться к бутылке. В таком состоянии его тянуло на дебоши. Новая жена Марина не стала терпеть буйного супруга и сдала его местным стражам порядка. В итоге артист советского кино несколько месяцев просидел за решеткой. Жена ушла от Виталия, и он начал с удвоенным рвением опускаться на дно.

Сейчас 69-летний артист остался без крыши над головой. Периодически Юшков кантовался в приюте для бездомных, но тяга к стакану заставляла его сбегать, рассказывает в шоу "Ты не поверишь!" соцработник, приглядывающий за актером.

Сейчас бывший супруг Елены Сафоновой живет в государственном доме престарелых в Израиле и все также продолжает спиваться.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, как сложилась жизнь самой звезды "Зимней вишни". Елена Сафонова повторила судьбу своей героини

Ольга ФЕДОРОВА

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