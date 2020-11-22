Дочь Заворотнюк впервые сделала заявление о матери

Дочь Заворотнюк впервые сделала заявление о матери
Анастасия Заворотнюк. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Взволнованные последними новостями поклонники получили честный ответ

Уже несколько дней СМИ муссируют новость о возвращении Анастасии Заворотнюк на телевидение. Одно из изданий со ссылкой на неназванный источник ранее сообщило, что актриса, которая борется с раком, якобы тайно приехала на студию для съемок в передаче Андрея Малахова. Взволнованные поклонники решили попытать счастья и получить информацию из первых рук. Дочь звезды Анна неожиданно ответила.

Девушка устроила в сторис Инстаграм популярную игру в вопрос-ответ. Тогда пользователи и попросили ее прокомментировать эти странные слухи. На вопрос, придет ли ее мама на передачу к Малахову, Анна ответила отрицательно.

"Нет конечно, не верьте всем этим газетенкам. Мы так же придерживаемся позиции "без комментариев", – написала девушка.

Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее слухи о возвращении Заворотнюк возмутили актера Сергея Жигунова, которого СМИ тоже "приплели" к съемкам у Малахова. Артист заявил, что намерен подать в суд на журналистов, которые пишут неправду.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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