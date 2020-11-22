Оказалось, артист был не так дружен с приемным сыном, как то пытаются представить

Легендарного режиссера Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. Его единственный наследник не смог явиться на похороны, так как не успел к нужному времени прилететь из США. Однако у себя в соцсетях мужчина рассказывал, как тяжело переживает утрату. Впрочем, сегодня друг мэтра заявил, что Армен Борисович никогда не был близок со Степаном.



По словам композитора из Киева Владимира Быстрякова, который крепко дружил с мэтром, у Джигарханяна с пасынком даже был конфликт. Одно время сын бывшей жены Армена Борисовича трудился в его театре. Однако сработаться им не удалось, и Степана уволили с должности.

"Сын Степан – это все не то. Он был ему не родной. (...) Отношения у них не ладились", – рассказал в интервью изданию "Экспресс газета" композитор.

Как отметил Быстряков, режиссер в принципе был очень добрым человеком – свою бывшую супругу, мать Степана, он даже однажды поставил директором театра. Впрочем, Татьяну Власову со временем тоже разжаловал.

Сам же Степан демонстрирует преданность ушедшему родственнику. Недавно единственный наследник мэтра опубликовал фото с места захоронения Джигарханяна.